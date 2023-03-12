В Новой Москве подростки обманом арендовали авто, устроили ДТП и попали на видео

В Новой Москве подростки арендовали каршеринг через чужой аккаунт и врезались в столб

Подростки в Новой Москве обманом арендовали каршеринговый автомобиль через чужой аккаунт и устроили ДТП. Момент аварии попал на видео, его опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что автомобиль съезжает с проезжей части и врезается в столб освещения, после чего из него выскакивают пять человек. На этом запись заканчивается.

По данным «Подъема», в машине было пять человек, за рулем был 17-летний подросток. Он и один из пассажиров получили травмы.

Делом занимается прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга попытался проникнуть в занятый каршеринг и проехал на крыше машины. Когда автомобиль остановился, он попытался открыть дверь, дернув за ручку. В результате автомобиль поехал дальше, но мужчина зацепился за него и поехал вместе с ним. По данным СМИ, он смог открыть дверь и сломал пальцы женщине в салоне, а также разбил зеркало и помял крышу и двери каршеринга. Он попытался скрыться, но его задержали.