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17:21, 12 марта 2023Ценности

Девушка сделала цветные татуировки на лице из-за мечты стать похожей на кекс

Блогерша Тони сделала цветные татуировки в виде сердец из-за мечты стать похожей на кекс

Кадр: @tonipnw

Блогерша Тони (фамилия неизвестна) сделала цветные татуировки на лице и продемонстрировала результат. Соответствующие кадры она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

В размещенном ролике инфлюэнсерша с никнеймом tonipnw показала на камеру рисунки в виде сердец и звезд фиолетовых и красных оттенков, которые располагались в области ее щек и носа. При этом она пояснила, что выбрала упомянутые узоры из-за мечты стать похожей на кекс. «Этот процесс занимает около 30 минут и почти безболезненный», — призналась юзерша в видео.

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Подписчики оценили внешний вид девушки в комментариях под постом. «Вау», «Я не фанат татуировок на лице, но эти впечатляют!», «Ну, это просто супер», — восхитились они.

В январе блогер показал татуировку на лбу и смутил зрителей своим внешним видом. Мужчина предстал перед подписчиками с изображением колючей проволоки, которая располагалась вдоль линии роста волос на голове. Инфлюэнсер признался, что сожалеет о сделанном.

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Екатерина Ештокина
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