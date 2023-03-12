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08:12, 12 марта 2023Россия

Около шести тысяч жителей российского города остались без тепла

Почти шести тысяч жителей Благовещенска остались без тепла из-за коммунальной аварии

Фото: прокуратура Амурской области

В Благовещенске коммунальная авария привела к отключению теплоснабжения в 37 домах. Без тепла остаются около шести тысяч человек. Температура воздуха в городе составляет минус 6 градусов. Об этом сообщает прокуратура Амурской области в своем Telegram-канале.

Авария в системе теплоснабжения произошла утром в воскресенье в районе улиц Театральная — Амурская. Для определения места порыва от отопления отключены 37 жилых домов и Амурский колледж строительства. Аварию устраняют сотрудники Амурских коммунальных систем.

Прокуратура держит на контроле установление причин аварии и своевременность ее ликвидации. Отмечается, что при необходимости ведомство «примет необходимые меры реагирования».

Ранее сообщалось, что в Омске рабочие разобрали одну из стен пятиэтажного общежития, чтобы избежать разрушения здания. Жильцов никуда не переселили и попросили ходить в туалет на общей кухне.

В декабре торцевую стену многоэтажного дома во время морозов снесли в Челябинске. Речь идет об общежитии на улице Мира, в котором. В каких-то местах осталась только пароизоляция — тонкая мембрана, как в теплице. При этом дом от коммуникаций отключать не стали, а жильцам не предложили альтернативных вариантов на время ремонта.

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Екатерина Подвигина
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