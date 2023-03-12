Вяльбе оценила предстоящий исполком МОК по поводу допуска россиян

Елена Вяльбе заявила, что ничего не ожидает от исполкома МОК по поводу допуска россиян

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила предстоящий исполком Международного олимпийского комитета (МОК), на котором должны обсудить вариант допуска российских спортсменов на международные турниры. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Вяльбе заявила, что ничего не ожидает от МОК и не наблюдает за происходящим. «Я живу сегодняшним днем. То, что хочу я, они все равно не примут», — подчеркнула она.

11 марта Guardian сообщил, что власти Великобритании попросили крупных спонсоров Олимпийских игр оказать давление на МОК для недопуска российских спортсменов на соревнования. Отмечалось, что Лондон обратился к Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.