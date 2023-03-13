Британия сравнила последствия конфликта на Украине с Индо-Тихоокеанским регионом

Стратегия Британии: конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе опаснее украинского кризиса

Лондон считает, что возможный конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе может иметь более серьезные последствия, чем кризис на Украине. Об этом говорится в стратегии Великобритании на 2023 год «Интегрированный обзор» (Integrated Review Refresh 2023).

Растет и вероятность того, что в ближайшие годы обстановка в сфере международной безопасности ухудшится еще сильнее. Риск эскалации в ряде регионов выше, чем когда-либо за последние десятилетия, указано в документе.

«Угроза со стороны Ирана выросла, о чем свидетельствует его развивающаяся ядерная программа, его дестабилизирующее поведение в регионе и его действия в Великобритании — включая 15 угроз за 2022 год со стороны иранского режима убить или похитить британцев или лиц, находящихся в Великобритании», — отметили в Британии. Кроме того, обеспокоенность местных властей вызывает поведение властей КНДР.

Обновленная оборонная и внешнеполитическая стратегия Великобритании также обозначила борьбу с российской угрозой главным приоритетом в противодействии геополитической угрозе.