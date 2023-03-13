Россиянин признал вину в поджоге военкомата в Подмосковье

Фигурант дела о поджоге военкомата в подмосковных Луховицах Бутылин признал вину

В Москве во Втором Западном окружном военном суде на процессе по уголовному делу о поджоге военкомата в городе Луховицы Московской области фигурант Кирилл Бутылин признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

Из материалов дела следует, что 24 февраля 2022 года подсудимый после несогласованного массового мероприятия в Москве разработал план преступления. Он выбрал два места для диверсии: здание объединенного военкомата в Зарайске и в Луховицах. Затем Бутылин приобрел в магазине три аэрозольных баллончика, ацетон, моторное масло, керосин, полулитровые бутылки и лом.

28 февраля 2022 года он изготовил две бутылки зажигательной смеси и прибыл к военкомату в Луховицах. Там он на входе в здание нарисовал флаг Украины, разбил окна и бросил туда коктейли Молотова.