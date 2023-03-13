Угостивший мальчика конфетами незнакомец объяснился участием в Дне доброты

CTV News: полиция проверила предложившего ребенку конфеты участника Дня доброты

Предлагавший мальчику конфеты подозрительный мужчина, деятельностью которого заинтересовалась полиция в канадском городе Ганновер, провинция Онтарио, объяснил свои действия участием в Дне доброты. Об этом сообщает CTV News.

Подозрительный пожилой мужчина подошел к мальчику, который шел домой из школы. Незнакомец предложил ребенку коробку конфет. Школьник отказался, но канадец настаивал. Он говорил, что мальчик может угостить конфетами маму.

Деятельность канадца привлекла внимание полиции. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку. Они разыскали мужчину и установили, что он руководствовался добрыми намерениями. «Мужчина участвовал в Дне доброты и раздавал конфеты людям разных возрастов», — рассказали в полиции.

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