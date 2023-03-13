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16:40, 13 марта 2023Спорт

Фьюри предложил Усику отказаться от боя-реванша

Боксер Фьюри предложил Усику исключить из договора пункт о проведении боя-реванша

Фото: James Chance / Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри в Twitter предложил украинцу Александру Усику отказаться от боя-реванша.

Фьюри предложил исключить из договора пункт о проведении второго поединка. «Давай перейдем на новый уровень. Не переживай насчет того, сколько долларов у тебя будет после поражения. Переживай насчет боя. 29 апреля. Никакого реванша. Победитель получит признание, проигравший — ничего», — отметил британец.

Ранее стало известно, что встреча боксеров должна пройти 29 апреля в Саудовской Аравии. Отмечалось, что Усик уже закрыл свою часть сделки и теперь это должен сделать Фьюри.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы и также ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Фьюри владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Дарья Коршунова
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