Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:33, 13 марта 2023Экономика

Названа стадия реализации проекта газового хаба в Турции

Источник РИА Новости: проект газового хаба в Турции находится на стадии оформления

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Проект газового хаба в Турции, предложенный Россией, находится на стадии юридического оформления и обсуждения деталей. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника агентства, вопрос инвестиций с российской стороной пока не обсуждался.

«Сейчас наряду с этим делегации параллельно ведут обсуждения по различным деталям: это и инфраструктурные моменты, и вопросы обеспечения пропускной способности, диверсификации», — указал собеседник, знакомый с переговорами по проекту.

Ранее сообщалось, что разрушительные землетрясения на юго-востоке Турции не заставят отложить проект газового хаба, но в него будут внесены коррективы. Отвечая на вопрос о возможности заморозки проекта в силу необходимости устранения последствий землетрясений, источник заверил, что «об этом речи не идет».

14 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале работы над новым газовым хабом после проведения ряда необходимых переговоров. По итогам переговоров с его российским коллегой Владимиром Путиным наиболее подходящим местом для центра было решено выбрать район Фракия.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Объявлены лауреаты премии «Оскар-2023»
Си Цзиньпин призвал превратить армию КНР в «Великую стальную стену»
Муляж гранаты с надписью «Бум!» оставили у частной клиники в российском городе
Названа стадия реализации проекта газового хаба в Турции
Россиянка напала на врача-педиатра из-за слишком медленного приема ее сына
Модель с тату по всему телу снялась обнаженной в пищевой пленке
В программе Мясникова назвали способ употребления овощей с максимальной пользой
Данные о смерти обвиняемого в убийстве «крабового короля» Кана назвали вбросом
Два столкнувшихся грузовика полностью перекрыли движение по Киевскому шоссе
Россиянам рассказали о наиболее выгодных картах с кешбэком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.