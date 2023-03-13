В сообщении о решении Индии не нарушать антироссийские санкции усомнились

Аналитик Юшков усомнился в сообщении о решении Индии не нарушать антироссийские санкции

Индия не занимается перевозкой и страхованием перевозок российской нефти, поэтому потолок цен никак не отражается на нефтяных контрактах Москвы и Нью-Дели, объяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» специалист высказал сомнение в достоверности сообщения о решении Индии не нарушать антироссийские санкции.

Потолок цены на российскую нефть

Ранее появилась информация о том, что Индия решила не нарушать санкции Запада, введенные против России, и соблюдать потолок нефтяных цен. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Я бы усомнился в достоверности публикации Bloomberg: то ли издание не разбирается в этой теме, то ли намеренно делается информационный вброс Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Дело в том, что санкции потолка цены не про куплю-продажу нефти. Наоборот, и американские, и европейские регуляторы прописывали, что если нефть уже добралась в порт, то ее можно приобретать по любым ценам, и за это не будет вторичных санкций. Потому что если бы покупатели боялись этого, то Россия бы сократила экспорт, на мировом рынке возник бы дефицит, и цены не только на российскую, но и на любую другую нефть пошли бы вверх», — объяснил Юшков.

Поэтому говорить о том, что Индия присоединится к потолку цены и не будет покупать ее выше 60 долларов за баррель, — это непонимание того, что такое потолок цены, отметил аналитик.

Потолок цены — это не про покупку, а про перевозку и страхование российской нефти при перевозке морским транспортом Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Индия не занимается перевозкой российской нефти морем. Все контракты у нас заключены по условиям отгрузки в порту: право собственности на нефть переходит, когда российская компания уже доставила ее до Индии. И в этом плане все, что касается перевозки и страхования перевозки — все это ответственность российского продавца», — напомнил собеседник «Ленты.ру».

Диалог Индии и США о российской нефти

При этом Юшков счел возможным диалог Индии и Соединенных Штатов об условиях покупки российской нефти. США пытаются заставить всех прекратить осуществлять параллельный импорт с Россией, пытаются закрыть лазейки, с помощью которых обходятся санкции, и так далее, добавил он.

«Я думаю, что они скорее настаивают на том, чтобы Индия не соглашалась на сокращение скидки на российскую нефть и дальше давила на российские компании с целью сохранения большого дисконта, который установился в последние пару месяцев. В этом заинтересованы американцы», — сказал аналитик.

Но я сомневаюсь, что Индия будет идти на какие-то меры давления на Россию. Индия очень хорошо зарабатывает на российской нефти, большая часть которой экспортируется на внешние рынки. Терять эту схему Индии невыгодно Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря 2022 года. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США. 10 января сообщалось о планах стран «Большой семерки» (G7) установить два потолка цен на российские нефтепродукты — мера вступила в силу с 5 февраля.