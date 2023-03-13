Минобороны отчиталось о действии российских войск на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении свыше 60 бойцов ВСУ на купянском направлении

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили свыше 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в понедельник, 13 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что боевые действия на данном направлении велись силами подразделений «Западной» группировки российских войск. Противник базировался в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное в Харьковской области, а также в Стельмаховке и Розовке в Луганской народной республике.

«Уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, два автомобиля», — добавили в Минобороны.

Накануне на купянском направлении Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. Кроме того, противник лишился четырех автомобилей и двух боевых бронированных машин.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР.