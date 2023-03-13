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14:17, 13 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось о действии российских войск на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении свыше 60 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили свыше 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в понедельник, 13 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что боевые действия на данном направлении велись силами подразделений «Западной» группировки российских войск. Противник базировался в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное в Харьковской области, а также в Стельмаховке и Розовке в Луганской народной республике.

«Уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, два автомобиля», — добавили в Минобороны.

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Накануне на купянском направлении Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. Кроме того, противник лишился четырех автомобилей и двух боевых бронированных машин.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР.

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Никита Абрамов
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