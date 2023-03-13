В Кремле высказались о присоединении Индии к потолку цен на нефть

Песков: Кремль не ориентируется на сообщения СМИ в экономических отношениях с Индией

Россия в первую очередь ориентируется на собственные контакты с Индией в экономических вопросах, а не на сообщения СМИ. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о решении Индии соблюдать потолок цен на российскую нефть. Его цитирует ТАСС.

«У нас есть определенные решения, принятые на этот счет президентом России и оформленные соответствующими документами. Мы будем из них исходить», — подчеркнул спикер Кремля.

12 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия решила не нарушать санкции Запада, введенные против России, в том числе нефтяные. Уточняется, что индийские дипломаты обсудили антироссийские санкции с коллегами стран «Группы семи» (G7) в кулуарах министерского заседания государств «Большой двадцатки» (G20) в начале марта. Источник сообщил, что стороны остались довольны результатами переговоров.

При этом 1 февраля в России вступили в силу ответные меры на потолок цен — российским компаниям запретили поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Исключения возможны только на основании «специального решения» президента.

Веcной 2022 года, когда большинство европейских покупателей отказались от покупки «токсичной» российской нефти, Индия резко нарастила ее закупки и быстро стала одним из ключевых для России рынков сбыта нефти. Например, в январе 2023 года на эту страну пришлось 85 процентов российского нефтяного экспорта. Индия не присоединилась к потолку цен на нефть, введенному ЕС и G7 в декабре, однако после его вступления в силу местные нефтеперерабатывающие заводы стали покупать сырье по цене ниже 60 долларов за баррель, чтобы иметь доступ к западному страхованию и транспортировке.

В конце февраля Reuters со ссылкой на представителя индийской госкомпании Hindustan Petroleum писало, что потолок цен осложняет покупку российской нефти. Многие банки отказываются проводить платежи, чтобы не подвергать себя риску попадания под вторичные санкции, предусмотренные потолком цен на нефть.

