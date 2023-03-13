Появилось видео взятия в плен российского военного бойцами ВСУ

«РВ» опубликовала видео возможного расстрела российского пленного бойцами ВСУ

В сети появилось видео взятия в плен российского военного бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На кадрах видно, как украинские военнослужащие подходят к лежащему на земле российскому бойцу и забирают у него оружие, а затем требуют, чтобы он встал. Позже за кадром слышна стрельба. Автор поста предполагает, что украинцы могли расстрелять военного или просто выпустить очередь в землю.

7 марта стало известно о возвращении 90 российских солдат из украинского плена. Освобожденных доставили в Москву для лечения и реабилитации.

Отмечается, что Киев вопреки договоренностям выдал лишь 90 российских пленных вместо 160.