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17:18, 13 марта 2023Путешествия

Пассажирка пнула женщину на переднем кресле самолета и прослыла в сети незрелой

Пользователи Mumsnet высмеяли женщину, которая пнула переднее кресло из-за неудобства

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка самолета пнула кресло женщины, сидевшей на переднем ряду, из-за чего прослыла в сети «незрелым ребенком». О ситуации она рассказала на форуме Mumsnet, пользователи которого высмеяли автора.

В публикации говорится, что во время рейса, когда бортпроводники уже подавали еду, одна женщина оставила спинку своего кресла откинутым, хотя она ела при этом выпрямившись. Автор поста сидела прямо за ней, из-за чего испытывала неудобства, однако решила не просить пассажирку вернуть спинку кресла в нормальное положение.

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«Вместо этого я просто пнула ее кресло во время еды, чтобы она почувствовала, какой дискомфорт я испытываю», — написала путешественница. Она не уточнила, чем закончилась история, однако попросила пользователей форума высказаться о ситуации.

В комментариях юзеры посмеялись и заключили, что автор повела себя как ребенок, хотя могла бы вежливо попросить сидящую впереди пассажирку исправить положение кресла. «Ты повела себя как дура», «Вызвала бы стюардессу», «Почему просто не попросила?», «Ты повела себя пассивно-агрессивно, надо было просто сказать», — написали пользователи.

Однако среди них были и те, кто встал на сторону автора, отметив, что виноваты в этой ситуации оба. «Этой женщине на переднем кресле стоило бы задуматься, не мешает ли она кому-то. И почему стюардессы этого не заметили и не вмешались?» — заключил комментатор.

Ранее бортпроводники поставили точку в споре об откидывании спинки кресла в самолете, заявив, что это вполне этично по отношению к сидящему сзади пассажиру. Так, по мнению члена экипажа Эндрю Котлоу (Andrew Kothlow), если пассажир хочет устроиться максимально комфортно в полете, он имеет на это право, особенно когда речь идет о длительном рейсе.

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Зарина Дзагоева
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