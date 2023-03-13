Пленный солдат ВСУ рассказал о неподготовленных украинских новобранцах

Военнопленный заявил, что новобранцев ВСУ отправляют на фронт после 2 дней подготовки

Сдавшийся в плен под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 53-й бригады рассказал, что был отправлен на фронт всего после двух дней подготовки, а заключение медкомиссии о его негодности в украинском военкомате проигнорировали. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, во время повторной медкомиссии мужчине сообщили, что с его больными спиной и ногой должны комиссовать. «Я на следующий день пришел в военкомат, собрать свои документы — чтоб отдали мне, чтоб меня больше не трогали. Они сказали: "Нет!"» — заявил он.

По словам бойца, в его военном билете написали, что он якобы в 2021 году прошел обучение, после чего у него забрали все документы и отправили в 53-ю бригаду. Новобранец две недели ждал получения обмундирования, а затем вместе с другими мобилизованными был отправлен на короткое двухдневное обучение.

«Первый день рассказали, как турникеты налаживать, с медиками общение было, что-то там про мины рассказывали… На второй день показали, как стрелять из АК-74, один раз из РПГ дали выстрелить и один раз кинуть гранату», — рассказал украинец об обучении.

После этого его отправили на запорожское направление, а затем перебросили под Авдеевку, где он попал в плен в первой декаде марта 2023 года.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что офицеры 53-й бригады ВСУ, стоящей под Авдеевкой, под угрозой расстрела запрещают новобранцам отступать с передовых позиций.