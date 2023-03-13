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18:50, 13 марта 2023Экономика

Потери от краха SVB оценили

MarketWatch: потери от краха SVB для фонда Alecta могут составить 1,13 миллиарда долларов

Фото: Jeffrey Dastin / Reuters

Потери от краха Silicon Valley Bank (SVB) для шведского пенсионного фонда Alecta могут составить до 1,13 миллиарда долларов. Соответствующие оценки публикует MarketWatch.

Alecta, под управлением которого находятся активы на сумму 1,12 триллиона крон, являлся четвертым по величине акционером SVB, его доля достигала 4,5 процента. Пенсионный фонд Норвегии, который называют главной нефтяной кубышкой мира, инвестировал в акции и облигации SVB 2,8 миллиарда норвежских крон (263,3 миллиона долларов).

О том, что Silicon Valley был закрыт, 10 марта сообщил Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (CDFPI). СМИ нарекли SVB крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года, когда обанкротившийся Washington Mutual спровоцировал мировой кризис. Крах банка может повлиять на ситуацию во всем банковском секторе США и привести к банкротству других кредитных организаций страны, а также к проблемам более глобального масштаба, предупредили эксперты.

Со своей стороны американские власти заверили граждан, что банковская система страны находится в безопасности. Президент Джо Байден пообещал ужесточить банковское регулирование, чтобы подобная ситуация, как с SVB, не повторилась.

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Платон Щукин
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