Пленный боец ВСУ рассказал об угрозах расстрела со стороны офицеров

Пленный боец заявил, что офицеры 53-й бригады ВСУ грозят расстрелом за попытки отступления

Офицеры 53 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), стоящей под Авдеевкой (территория ДНР, подконтрольная Киеву), под угрозой расстрела запрещают новобранцам отступать с передовой. Об этом РИА Новости рассказал украинский военнопленный, захваченный российскими войсками.

Перед тем как оказаться на фронте, боец прошел двухдневный курс подготовки. В плен он был взят в начале марта 2023 года в районе Водяного на авдеевском направлении.

«Если будете отступать на командно-наблюдательный пункт, говорят: «Будем стрелять»… Хотел пойти в отказ… Срок большой дают. Сказали, что через суд — от 7 до 10 лет. Сказали, что этой ночью или буквально днем на следующий день нас должны сменить. Я ждал с тем расчетом, что поменяют — выйду, и там уже меньший срок дают за отказ», — поделился военнопленный.

Вместе с сослуживцами военный был отправлен в укрепрайон 53-й бригады ВСУ, расположенный под Авдеевкой. Но сразу же после этого российские войска начали штурм. Находившиеся на передовой солдаты приняли единогласное решение сдаться в плен, чтобы остаться в живых.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с пленными солдатами ВСУ. Сообщается, что они сдались во время штурма российскими войсками нескольких укрепрайонов противника.