Россия установила рекорд по профициту торгового баланса за год

ФТС: профицит торгового баланса в России в 2022 году достиг рекордных $332,377 миллиарда

По итогам 2022 года профицит торгового баланса России достиг рекордных 332,377 миллиарда долларов, что связано как с существенным ростом экспорта, так и с падением импорта. Статистика опубликована на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт превысил уровень 2021 года на 19,9 процента, дойдя до 591,46 миллиарда долларов. Импорт оказался более чем в два раза меньше — 259,083 миллиарда долларов, что на 11,7 процента меньше, чем годом ранее. Оборот внешней торговли России составил 850,5 миллиарда долларов, это на 8,1 процента больше, чем в 2021 году.

Резкий рост поставок за рубеж в денежном выражении связан в первую очередь с ростом цен на энергоносители, что позволило продавать нефть, нефтепродукты и газ значительно дороже, чем обычно. Падение импорта объясняется западными санкциями, введенными после начала боевых действий на Украине. Также значительная часть производителей и транспортных компаний отказались от сотрудничества, что усложнило как закупку, так и доставку товаров в Россию.

Ситуация существенно изменилась в начале 2023 года. В январе-феврале текущего года профицит внешней торговли России упал в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом 2022-го, до 15,3 миллиарда долларов. При этом сравнение пока проводилось с периодом до введения санкций.

Главной причиной в Центробанке назвали падение объемов экспорта, что объясняется и снижением объемов поставок, и цен на товары, в первую очередь нефть и газ. По прогнозу Минфина, в марте объем недополученных нефтегазовых доходов составит 132,1 миллиарда рублей, что станет максимумом с начала года.