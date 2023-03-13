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11:02, 13 марта 2023Россия

Появились кадры работы систем ПВО над Белгородом

В сети появились кадры работы систем ПВО над Белгородом

В сети появились кадры работы систем противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородом. Их публикует местный Telegram-канал «Жесть Белгород».

На видеозаписи виден момент, когда система ПВО сбивает ракету, после чего следует громкий хлопок.

О ракетной атаке Украины на Белгород и Белгородский район стало известно утром в понедельник, 13 марта. Тогда система ПВО сбила четыре ракеты. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнял, что обломки ракет упали в двух частных домовладениях, из-за чего их территория оказалась повреждена.

Впоследствии Гладков сообщил, что пострадавшая при атаке ВСУ россиянка находится в состоянии средней степени тяжести — ее госпитализировали с сотрясением головного мозга.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Белгородской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры предприняты в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.

Анастасия Шейкина
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