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21:20, 13 марта 2023Экономика

Банковскую систему США назвали небезопасной

Экс-помощник главы Минфина Робертс назвал банковскую систему США небезопасной
СюжетКурс доллара:

Фото: Unsplash

Бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс оценил состояние банковской системы страны. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Робертс назвал банковскую систему США небезопасной, поскольку пять крупнейших банков страны рискуют потерять вдвое больше мирового ВВП. По его мнению, организациям потребуется избавиться от активов на балансе, за чем последует обесценивание бумаг.

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Экс-помощник главы Минфина добавил, что существуют «триллионы вторичных финансовых инструментов», реагирующих на изменения ставки Федеральной резервной системы США (ФРС). Чтобы избежать крушения банков, ФРС следует снизить ключевую ставку.

«Федрезерву придется отказаться от политики высокой процентной ставки, поскольку она подрывает балансы в финансовом секторе, что ведет к росту спектра повсеместного обрушения», — отметил он.

Специалист добавил, что альтернативным действием служит выделение серьезного финансирования для спасения банков. Однако такое решение может негативно повлиять на курс доллара, заключил Робертс.

Ранее 13 марта президент США Джо Байден заверил граждан, что банковская система страны находится в безопасности. Он уверил, что кризис не принес вреда налогоплательщикам. Глава государства добавил, что руководство обанкротившихся банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank уволят и привлекут к ответственности.

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Марина Совина
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