Зависимость российской экономики от кризиса банковской системы США оценили

Экономист Григорьев: из-за санкций Россия не почувствует возможный банковский кризис в США

Россия не почувствует возможный банковский кризис в США из-за многочисленных санкций, убежден кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил зависимость российской экономики от острой ситуации в банковском секторе Соединенных Штатов.

12 марта стало известно, что нью-йоркский Signature Bank был закрыт из-за системных рисков после краха Silicon Valley Bank (SVB). Об этом говорится в совместном заявлении Минфина США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

Это является индикатором очень острой ситуации в банковском секторе США Владимир Григорьев экономист

«Банк Silicon Valley Bank, который ушел на прошлой неделе с банковского рынка, — это был 15-й банк по размеру активов. Нынешний банк (Signature Bank — прим. «Ленты.ру») — банк 29. Это серьезные позиции в системе. И это, конечно, индикатор довольно серьезных проблем в банковской и финансовой системах и индикатор очень больших просчетов в Федеральной резервной системе в надзоре и регулировании. Они упустили этот момент», — заявил Григорьев.

Экономист отметил, что сейчас США попробуют спасти ситуацию тем, что напечатают ничем не обеспеченные доллары. Но ничего хорошего от этого не будет, добавил он.

«Это будет негативно влиять на мировую финансовую систему в целом. Ее нормальное или более-менее нормальное функционирование во многом зависит от того, что происходит в США. Поэтому любые негативные новости, которые приходят из Америки, в том числе такого чувствительного сектора, как финансовый, сразу резонируют во всем мире. И если появится еще один аналогичный банк в рамках этой недели или месяца, то мировая ситуация очень резко обострится», — убежден собеседник «Ленты.ру».

При этом Григорьев объяснил, что Россия обострение мировой экономической ситуации, скорее всего, никак не почувствует.

Мы могли бы это почувствовать, если бы не тот шквал санкций, введенный против нас, который фактически нас изолировал. И в данном случае это хорошо Владимир Григорьев экономист

«Потому что в 2008 году, когда был мировой экономический кризис, мы это почувствовали сразу. А сейчас это может даже сработать нам на пользу. Потому что это означает, что миру придется искать альтернативные финансовые инструменты, платежные системы и многое другое», — заключил экономист.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в понедельник, 13 марта, выступит с заявлением и ответит на вопросы по «банковскому кризису».

О банкротстве Silicon Valley Bank стало известно 11 марта. SVB — крупнейший разорившийся банк со времен кризиса 2008 года. В прошлом году его оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно росла. В Минфине США заверили, что финансовая система страны устойчива. Миллиардер Илон Маск допустил покупку банка.