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14:20, 13 марта 2023Россия

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста

В Государственную Думу внесли законопроект о повышении в России призывного возраста

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Государственную Думу внесли законопроект о повышении призывного возраста в России. Это следует из думской электронной базы документов.

В пояснительной записке к проекту указывается, что повышение призывного возраста будет происходить в несколько этапов. Так, в период с 1 января по 31 декабря 2024 года будут призываться граждане от 19 до 30 лет, с 1 января до 31 декабря 2025 года — от 20 до 30 лет, а с 1 января по 31 декабря 2026 года — от 21 до 30 лет.

В конце декабря 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. В какие сроки будет производиться изменение возраста призыва в армию, глава министерства тогда уточнять не стал.

Позднее член СПЧ Кирилл Кабанов счел неправильным повышение до 30 лет предельного возраста призыва. Он указал, что большинство молодых людей имеют стабильную работу или бизнес, устойчивые семейные отношения, а срочная служба в этом случае может стать серьезным дестабилизирующим фактором.

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Никита Абрамов
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