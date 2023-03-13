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14:53, 13 марта 2023Россия

Стала известна судьба 18-летних после повышения призывного возраста

После повышения призывного возраста желающие смогут пойти служить с 18 лет

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

После повышения призывного возраста граждане смогут пойти служить с 18 лет по собственному желанию. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, внесенным 13 марта в Госдуму. Документ опубликован в думской электронной базе.

«Право пройти военную службу по призыву путем подачи в призывную комиссию муниципального образования соответствующего заявления, предоставляется и гражданам, достигшим возраста 18 лет», — указывается в пояснительной записке к законопроекту.

В конце декабря 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. Сроки изменения возраста призыва в армию глава ведомства тогда не уточнил.

13 марта в Госдуму внесли законопроект, согласно которому в России изменится призывной возраст. Из документа следует, что с 2024 года возраст призыва на срочную службу начнет повышаться. К 2026 году в армию будут призывать мужчин с 21 до 30 лет. Планируемые изменения будут вводиться поэтапно.

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Никита Абрамов
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