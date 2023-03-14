Россиянина заключили под стражу по делу о госизмене в пользу Украины

В Комсомольске-на-Амуре суд арестовал местного жителя по делу о госизмене в пользу Украины

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре избрал меру пресечения местному жителю, обвиняемому в госизмене в пользу Украины. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Мужчина заключен под стражу по ходатайству следователя ФСБ до 22 апреля. Постановление было вынесено в конце февраля, но известно о нем стало лишь 14 марта.

По данным российской спецслужбы, обвиняемый по собственной инициативе вышел на связь с украинской разведкой и предложил ей свои услуги по передаче данных об объектах Минобороны России в Хабаровском крае. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»).

2 марта ФСБ сообщила о задержании жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передачи данных Украине. Эта информация могла бы быть использована украинскими спецслужбами для проведения диверсионно-террористических актов, отметили в ФСБ.