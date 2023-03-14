Россиянам раскрыли способы покупать вещи иностранных брендов без крупных затрат

Основатель сервиса «Машины Гамаши» Кочеткова: байер поможет сэкономить на брендовых вещах

Основатель крупного сервиса по доставке товаров из США и Европы «Машины Гамаши» Екатерина Кочеткова раскрыла россиянам способы покупать вещи иностранных брендов без крупных затрат. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт, на страницу которого в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) подписаны 43,3 тысячи человек, порекомендовала подобрать байера. По ее словам, он привезет желаемые вещи из других стран и при этом поможет сэкономить на заграничном шопинге.

Помимо этого, Кочеткова посоветовала сотрудничать с торговыми агентами только официально и проверять у них наличие необходимых документов. «Если байер является налогоплательщиком, подтверждает свою работу договором, не использует серые схемы для перевода денег и предоставляет чеки о покупке, ему можно доверять», — пояснила предпринимательница.

Кроме того, специалистка уточнила, что в настоящее время за рубежом товары иностранных марок стоят значительно дешевле, чем в России. «Даже с учетом доставки это получается выгоднее, чем шопинг в российских магазинах», — заявила Кочеткова. По ее словам, выбирать изделия следует только на официальных сайтах брендов, чтобы избежать обмана и получить оригинальные предметы гардероба.

В заключение предпринимательница отметила важность трек-номеров, по которым отслеживают маршрут движения заказа от поставщика до получателя. «Сервис должен предоставлять такой трек-номер. Так вы сможете убедиться, что товары выехали из страны», — рассказала специалист.

В ноябре 2022 года кандидат юридических наук Наталья Свечникова раскрыла способы распознать подделку на маркетплейсах. Так, эксперт посоветовала найти информацию об артикуле, ткани, размере и логотипе желаемого предмета гардероба известного бренда, чтобы впоследствии сравнить ее с купленной на платформе вещью.