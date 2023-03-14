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23:03, 14 марта 2023Спорт

У россиян появилась возможность оформлять Fan ID дистанционно

В Минцифры сообщили о возможности оформлять Fan ID дистанционно с 15 марта

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) запускает дистанционное оформление карты болельщика (Fan ID) для посещения матчей Российской премьер-лиги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что такая возможность появится уже с 15 марта. Дистанционно карту можно будет оформить с помощью загранпаспорта нового образца или биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС). «Кроме того, с 15 марта также будет доступно подтверждение личности по биометрии через портал Госуслуг с компьютера (потребуются камера и микрофон)», — говорится в сообщении.

Те, кто не хочет прибегать к дистанционным услугам, смогут оформить Fan ID, как и прежде, в МФЦ. Для этого сначала нужно подать заявление на «Госуслугах» или приложении «Госуслуги Карта болельщика». Затем будет необходимо подтвердить данные непосредственно в МФЦ.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя, которую ранее было невозможно оформить удаленно.

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Екатерина Подвигина
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