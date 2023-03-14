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09:19, 14 марта 2023Спорт

Первая ракетка России вылетела в третьем круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Касаткина проиграла Грачевой и вылетела в третьем круге с турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

Первая ракетка России Дарья Касаткина вылетела с турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем круге Касаткина уступила соотечественнице Варваре Грачевой. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 66-й ракетки мира. Спортсменки провели на корте 1 час 39 минут.

Грачевой единственной из россиянок удалось выйти в 1/8 финала турнира. Там ей предстоит встретиться с чемпионкой Уимблдона-2022, казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Их матч пройдет 15 марта в 03:00 по московскому времени.

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. На соревнованиях спортсмены лишены флага и гимна.

Дарья Коршунова
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