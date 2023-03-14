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11:38, 14 марта 2023Мир

В МИД подтвердили намерения России по «Северным потокам»

Грушко: Россия будет настаивать на участии в расследовании диверсии на «Северных потоках»

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия намерена добиваться абсолютной ясности и настаивает на участии российских представителей в ходе расследования диверсии на газопроводах «Северный поток». Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко, сообщает ТАСС.

«Никакого прогресса [в расследовании инцидента на "Северных потоках"] нет. Вы знаете, что мы будем продолжать настаивать на расследовании с нашим участием. Более того, РФ готовит проект резолюции в Совете Безопасности ООН. Исходим из того, что надо поставить в этой истории точку, разобраться с теми, кто в этом виноват, и они должны понести ответственность», — заявил дипломат.

Во вторник, 7 марта, газета The New York Times опубликовала материал, в котором сообщила, что за подрывом «Северных потоков» могли стоять силы, поддерживаемые Украиной. Как пишет издание, разведка США полагает, что исполнителями операции были граждане Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Виктория Кондратьева
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