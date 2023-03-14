Current Biology: обнаружены самые старые окаменелости ихтиозавра на Шпицбергене

Международная команда ученых из Швеции и Норвегии обнаружила самые старые останки ихтиозавра на острове Шпицберген. Выводы исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Ихтиозаврами называют ранее существовавших морских рептилий, окаменелости которых до сих пор находят по всему миру. Это были одни из первых наземных животных, приспособленных к жизни в воде. Причем они находились на вершине пищевой цепочки океанов более 160 миллионов лет, в то время как динозавры занимали это положение на суше.

Считается, что первые рептилии около 252 миллионов лет назад вышли на сушу. Затем из них сформировались динозавры. Однако после массового вымирания морские экосистемы были практически опустошены, что сделало нишу хищников в океанах свободной. Затем сухопутные рептилии с уже развитыми нижними конечностями снова начали жить в мелководной среде, поскольку там существовало изобилие пищи. Спустя время они научились лучше плавать и в конечном счете превратили свои ноги в ласты, приобрели рыбоподобную форму тела и начали рожать живых детенышей. Таким образом была окончательно разорвана их связь с сушей, поскольку отпала необходимость выходить на берег для откладывания яиц.

Обнаруженные во время экспедиции в 2014 году на Шпицбергене ископаемые заставляют пересмотреть эту теорию. Всего исследователям удалось найти 11 хвостовых позвонков ихтиозавра. Эти окаменелости оказались в скалах, которые были слишком старыми для времени существования рептилий. Кроме того, позвонки идентичны останкам гораздо более ранних ихтиозавров с большим телом. Находки сохранили внутреннюю микроструктуру кости, демонстрируя адаптивные признаки быстрого роста, повышенного метаболизма и полностью водного образа жизни.

Дальнейшее геохимическое исследование окружающих пород подтвердило возраст найденных окаменелостей: они существовали примерно через два миллиона лет после массового вымирания в конце пермского периода палеозойской эры. Учитывая предполагаемые временные рамки эволюции морских рептилий, это отодвигает происхождение ихтиозавров до начала эпохи динозавров. Открытие ставит под сомнение существующие представления, показывая, что ихтиозавры, вероятно, впервые попали в морскую среду еще до массового океанического вымирания.