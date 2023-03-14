Российский посол назвал провокацией инцидент с дроном над Черным морем

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал провокацией инцидент с БПЛА MQ-9 над Черным морем

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал провокацией инцидент с американским дроном MQ-9 над Черным морем. Его слова передает ТАСС.

По словам дипломата, российская сторона не применяла оружие против беспилотного летательного аппарата (БПЛА). «Я хочу подчеркнуть, что российские летчики действовали очень профессионально», — добавил он.

Как подчеркнул Антонов, Россия не стремится к конфронтации с США и добивается прагматичного сотрудничества.

Ранее Анатолий Антонов прибыл в Госдеп США. Пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс сообщил, что Вашингтон намерен передать российскому «резкое неудовлетворение из-за непрофессионального перехвата».

Инцидент с российским истребителем Су-27 и американским беспилотником MQ-9 над Черным морем произошел 14 марта. Позже Минобороны России заявило, что дрон США упал в Черное море из-за резкого маневрирования. Поднятые на перехват российские истребители с БПЛА в контакт не вступали, оружия не применяли.