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00:03, 15 марта 2023Мир

Российский посол назвал провокацией инцидент с дроном над Черным морем

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал провокацией инцидент с БПЛА MQ-9 над Черным морем
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал провокацией инцидент с американским дроном MQ-9 над Черным морем. Его слова передает ТАСС.

По словам дипломата, российская сторона не применяла оружие против беспилотного летательного аппарата (БПЛА). «Я хочу подчеркнуть, что российские летчики действовали очень профессионально», — добавил он.

Как подчеркнул Антонов, Россия не стремится к конфронтации с США и добивается прагматичного сотрудничества.

Ранее Анатолий Антонов прибыл в Госдеп США. Пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс сообщил, что Вашингтон намерен передать российскому «резкое неудовлетворение из-за непрофессионального перехвата».

Инцидент с российским истребителем Су-27 и американским беспилотником MQ-9 над Черным морем произошел 14 марта. Позже Минобороны России заявило, что дрон США упал в Черное море из-за резкого маневрирования. Поднятые на перехват российские истребители с БПЛА в контакт не вступали, оружия не применяли.

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Марина Совина
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