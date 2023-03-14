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18:37, 14 марта 2023Спорт

В WADA оценили сроки рассмотрения обжалования решения о невиновности Валиевой

Гендиректор WADA затруднился предсказать сроки вынесения решения по делу Камилы Валиевой

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли оценил сроки рассмотрения Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляций по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.

«Очень трудно сейчас предсказать, сколько времени это займет, потому что на дело влияет много различных факторов, в частности то, как будут вести дело адвокаты спортсменки», — заявил Ниггли. Он добавил, что WADA заинтересовано в скорейшем вынесении решения.

13 января дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА), являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал WADA о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев (ISU) и WADA подали апелляции в CAS, в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Алексей Гусев
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