Жираф из канадского зоопарка стал звездой The Last of Us

TMZ: жираф Набо из зоопарка Калгари в Канаде стал звездой сериала The Last of Us

Жираф из зоопарка Калгари в Канаде стал звездой сериала, снятого по игре The Last of Us («Одни из нас»). Об этом сообщает TMZ.

В одном из эпизодов The Last of Us появляется 13-летний самец масайского жирафа по имени Набо. По данным TMZ, Набо — жираф из зоопарка Калгари, являющийся самым высоким представителем своего вида.

Также отмечается, что поклонники постапокалиптического сериала узнали в сцене с жирафом в сцене воссоздание ключевого момента из оригинальной видеоигры — Джоэл, которого играет актер Педро Паскаль, и Элли, которую играет актриса Белла Рэмси, встречают на своем пути прекрасное существо, и это становится моментом блаженства для главных героев.

Ранее стало известно, что The Last of Us обогнал приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона» по числу зрителей.

The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший смертельный вирус.