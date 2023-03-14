Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:45, 14 марта 2023Культура

Жираф из канадского зоопарка стал звездой The Last of Us

TMZ: жираф Набо из зоопарка Калгари в Канаде стал звездой сериала The Last of Us

Кадр: Calgary Zoo

Жираф из зоопарка Калгари в Канаде стал звездой сериала, снятого по игре The Last of Us («Одни из нас»). Об этом сообщает TMZ.

В одном из эпизодов The Last of Us появляется 13-летний самец масайского жирафа по имени Набо. По данным TMZ, Набо — жираф из зоопарка Калгари, являющийся самым высоким представителем своего вида.

Также отмечается, что поклонники постапокалиптического сериала узнали в сцене с жирафом в сцене воссоздание ключевого момента из оригинальной видеоигры — Джоэл, которого играет актер Педро Паскаль, и Элли, которую играет актриса Белла Рэмси, встречают на своем пути прекрасное существо, и это становится моментом блаженства для главных героев.

Ранее стало известно, что The Last of Us обогнал приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона» по числу зрителей.

The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший смертельный вирус.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал условия для перехода ситуации на Украине в новое русло
Российский аналог Google Play представил обновление
В Северной Осетии рассказали о работе КПП на границе с Грузией
Россиянина обвинили в дискредитации армии за анекдот
Избитый офицером ВСУ украинский солдат объяснил случившееся шуткой
Российским инвесторам стали отказывать в разблокировке активов
В Европарламенте предложили осудить расширение НАТО на восток
Собственники пунктов выдачи собрались «штурмовать» офис Wildberries в Москве
Парламент Литвы признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Пашинян предложил сделать США и Германию посредниками в переговорах с Баку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.