Лавров оценил расширение инфраструктуры НАТО в Азию

Лавров: расширение инфраструктуры НАТО в Азию приведет к конфронтации на долгие годы

Расширение инфраструктуры стран-членов НАТО и AUKUS в Азию приведет к состоянию конфронтации, которое может продлиться долгие годы. Так продвижение и появление новых объектов альянса оценил глава МИД России Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

«Англосаксонский мир с созданием блоковых структур типа AUKUS, с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азии делает серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы, потому что я не представляю, как великие азиатские цивилизации просто возьмут под козырек, как, к огромному сожалению, взял Евросоюз, и будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских наших коллег», — оценил министр.

Ранее сообщалось о конечной цели партнерства тихоокеанского блока AUKUS, заключенного США, Австралией и Великобританией. Уточняется, что к 2040-м годам в рамках пакта о безопасности державы планируют создать атомный флот нового поколения, способный реагировать и сдерживать угрозы, якобы исходящие от России и Китая.