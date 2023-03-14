Опытный пилот рассказал о происходящем в самолете во время турбулентности

Пилот Air Canada Dreamliner Дуг Моррис рассказал про оцепенение пилотов из-за тряски

Пилот авиакомпании Air Canada Dreamliner рассказал, что происходит в кабине и салоне самолета во время турбулентности. Об этом он написал в своей новой книге, оказавшейся в распоряжении Daily Mail.

По словам опытного летчика Дуга Морриса, когда тряска переходит к сильным толчкам, пилотам следует выйти из оцепенения и связаться с другими коллегами по рации. В этот момент включаются табло «Пристегните ремни», а горячие напитки больше не подаются.

«Пилоты запрашивают данные о перелетах и думают об изменении курса полета или, возможно, о небольшом снижении скорости, чтобы уменьшить воздействие ухабистого ветра», — отметил Моррис.

По его словам, во время тряски пассажиры перестают разговаривать и отвлекаться на личные дела, а вместо этого пытаются найти ответы у бортпроводников. Он также отметил настороженную реакцию путешественников на крик из кабины пилотов — это может происходить во время общения по рации с диспетчерами во время сильной турбулентности. Из-за шума голоса летчиков могут повышаться.

Моррис заключил, что один из лучших способов избежать проблем в полете — использовать свои глаза. По его словам, он не включает свет в кабине и постоянно вглядывается в небо, чтобы замечать изменения погоды.

Ранее в марте около 20 туристов, летевших из немецкого Франкфурта-на-Майне на остров Маврикий на борту самолета авиакомпании Condor Airlines, пострадали после попадания лайнера в сильную зону турбулентности. После приземления пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи, госпитализировали.