В России заявили о подготовке ВСУ к терактам еще в 2018 году силами НАТО

Сотрудник силовых структур РФ: НАТО проводили минно-взрывную подготовку ВСУ в 2018 году

Сотрудник российских силовых структур заявил, что инструкторы стран НАТО проводил минно-взрывную подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по аналогии с той, которая необходима для совершения терактов, еще в 2018 году. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом собеседник агентства прокомментировал фотографии и видео со смартфонов убитых в Донецкой народной республики украинских военных. Один из телефонов был обнаружен у военнослужащего с паспортом на имя Владимира Варги, погибшего на опорном пункте в Марьинке.

На кадрах, которые датируются 2018 годом, видно, как украинцев обучают на польском и английском языке, им показывают, как проводить досмотр автомобилей, как вести себя при штурме здания, способы сборки взрывных устройств из подручных материалов.

Представитель силовых структур указал, что подготовка велась на полигоне в Львовской области, в международном центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного вооруженных сил Украины.

«Подготовка выше среднего — это не обычная общевойсковая подготовка, а подготовка уже специальных подразделений. Это штурмы различных зданий, штурмы опорных пунктов, автомобили, досмотры автомобилей, пленение военнослужащих противника и различные другие тематики», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что обучение было схоже с подготовкой террористических организаций на Северном Кавказе, в том числе за счет изготовления мин из подручных приспособлений, например, бытовых радиостанций, телефонных аппаратов, автомобильных сигнализаций.

Ранее бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов рассказал о возможной подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) боевых пловцов в Николаеве. По его словам, их основной задачей может стать совершение диверсий в Крыму.

