В Молдавии заявили об угрозе массового увольнения полицейских

Оппозиция Молдавии заявила о возможных массовых увольнениях полицейских в стране

Почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко заявил о возможных массовых увольнениях полицейских в Молдавии. Об этом он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы владеем информацией о том, что многие сотрудники полиции готовы написать заявление об уходе в знак протеста против того беззакония, которое сегодня творит власть и вынуждает участвовать в этом сотрудников правоохранительной системы», — рассказал Клименко.

Молдавский политик отметил, что это будет не первый прецедент массовых увольнений в стране.

«Сегодня еще три судьи высшей судебной палаты Молдовы подали заявление об уходе. Таким образом в высшей судебной палате — это верховный суд Молдовы — осталось два человека из 25. Деятельность высшей судебной инстанции полностью парализована. Они не могут проводить заседание коллегии, рассматривать гражданские и уголовные дела», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Произошло это в знак протеста против той политики, которую сегодня проводит президент Молдавии Майя Санду и ее партия. Это своеобразный протест против тех ужасных результатов их правления, которые мы наблюдаем за последние два года Валерий Клименко почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор»

12 марта в Кишиневе прошла акция «Движение за народ». Протестующие призвали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также потребовали отставки руководства страны. На митинге звучали лозунги «Долой диктатуру», «Долой Майю Санду».

Во время протестов также произошли столкновения полиции с демонстрантами. Из-за подозрительного поведения задержали 54 человека, в том числе 21 несовершеннолетнего.