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13:18, 14 марта 2023Интернет и СМИ

Российский аналог Google Play представил обновленный каталог приложений

В российском магазине приложений RuStore появился раздел «Интересное»

Фото: Сamilo Jimenez / Unsplash

Магазин приложений для Android-устройств RuStore, который призван стать российским аналогом Google Play, представил обновленный каталог приложений. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Теперь в RuStore появился раздел «Интересное». В новом разделе собрана актуальная информация для юзеров: здесь можно найти популярные приложения разных категорий, а также тематические и событийные подборки.

Помимо этого, изменился дизайн подборок. Они стали более заметными благодаря новым обложкам с иллюстрацией темы подборки. Издатели отобранных сервисов смогут привлечь больше пользователей и лучше взаимодействовать с аудиторией, считают разработчики.

Ранее пресс-служба компании VK рассказала о завершении бета-тестирования российского магазина приложений RuStore.

Отечественный магазин приложений стал доступен для пользователей в мае 2022 года. RuStore разработала VK совместно с Минцифры по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина.

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Варвара Кошечкина
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