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16:46, 14 марта 2023Бывший СССР

Осужденную в Белоруссии россиянку внесли в список причастных к терроризму лиц

Осужденную в Белоруссии россиянку Сапегу внесли в список лиц, причастных к терроризму

Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС

Осужденную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Комитета государственной безопасности (КГБ) республики.

В качестве основания для включения девушки в соответствующий перечень лиц было указано вступление в законную силу приговора белорусского суда о признании ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 130 («разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни») Уголовного кодекса Белоруссии.

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Георгий Нестеров
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