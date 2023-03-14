Осужденную в Белоруссии россиянку внесли в список причастных к терроризму лиц

Осужденную в Белоруссии россиянку Сапегу внесли в список лиц, причастных к терроризму

Осужденную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Комитета государственной безопасности (КГБ) республики.

В качестве основания для включения девушки в соответствующий перечень лиц было указано вступление в законную силу приговора белорусского суда о признании ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 130 («разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни») Уголовного кодекса Белоруссии.