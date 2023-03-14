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13:20, 14 марта 2023Мир

В России отреагировали на призыв сербского министра к санкциям

Депутат Чепа с пониманием отнесся к призыву министра Сербии ввести санкции против России
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа с пониманием отнесся к призыву министра экономики Сербии Раде Баста ввести санкции против России. В разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил, что заявление министра связано с жестким давлением на Сербию со стороны коллективного Запада.

Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал власти страны ввести санкции против России. Он добавил, что страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции, и это становится невыносимым. «Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание», — заявил он.

Сербия оставалась и остается одной из немногих стран, которая противилась принятию санкционных условий. Сейчас Запад ставит жесткие требования, и насколько Сербия это выдержит, будем смотреть

Алексей Чепадепутат Госдумы

«К сожалению, на протяжении года коллективный Запад, возглавляемый Соединенными Штатами Америки, предпринимает все усилия, чтобы бесперспективная стратегия в виде санкционной войны принесла какой-то успех. Значимого успеха для них нет, поэтому они ищут всевозможные пути для воздействия на те страны, которые не поддерживают эту политику», — сказал Чепа.

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Ранее в феврале президент Сербии Александр Вучич оценил вероятность введения санкций против России. Он обещал постараться не объявлять санкций против Москвы.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль прекрасно понимает степень давления Запада на Сербию и то, какие усилия приходится прилагать, чтобы терпеть это. Он добавил, что Москва очень дорожит отношениями Сербии и России, которые выстраивались долгие годы.

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Алена Шевченко
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