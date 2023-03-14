Космонавт Шкаплеров покинул отряд

«Роскосмос»: космонавт Антон Шкаплеров покинул отряд

Российский космонавт Антон Шкаплеров покинул отряд. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

«Антон Шкаплеров продолжает работу в ЦПК на должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шкаплеров был зачислен в отряд в 2003 году, а с 2011 по 2022 годы он четыре раза летал в космос. Суммарно космонавт провел на орбите более 709 суток и совершил три выхода в открытый космос. В 2011 году он стартовал в качестве командира корабля «Союз ТМА-22» и бортинженера Международной космической станции (МКС). Четвертый старт Шкаплерова состоялся в 2021 году в качестве командира «Союза МС-19».

Ранее НАСА показало кадры выхода россиянки Анны Кикиной из капсулы пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который успешно вернулся на Землю.

В апреле 2022 года Антон Шкаплеров рассказал, что посадка спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-19» не была мягкой. По его словам, в результате сильного ветра аппарат совершил «несколько кульбитов» после приземления.