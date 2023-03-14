Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:12, 14 марта 2023Наука и техника

Космонавт Шкаплеров покинул отряд

«Роскосмос»: космонавт Антон Шкаплеров покинул отряд

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский космонавт Антон Шкаплеров покинул отряд. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

«Антон Шкаплеров продолжает работу в ЦПК на должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шкаплеров был зачислен в отряд в 2003 году, а с 2011 по 2022 годы он четыре раза летал в космос. Суммарно космонавт провел на орбите более 709 суток и совершил три выхода в открытый космос. В 2011 году он стартовал в качестве командира корабля «Союз ТМА-22» и бортинженера Международной космической станции (МКС). Четвертый старт Шкаплерова состоялся в 2021 году в качестве командира «Союза МС-19».

Ранее НАСА показало кадры выхода россиянки Анны Кикиной из капсулы пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который успешно вернулся на Землю.

В апреле 2022 года Антон Шкаплеров рассказал, что посадка спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-19» не была мягкой. По его словам, в результате сильного ветра аппарат совершил «несколько кульбитов» после приземления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Статус полученных в 27 лет военных билетов при новом возрасте призыва разъяснили
Сербский политик рассказал об инструменте давления Запада на страну
Названы основные причины выпадения волос у молодых женщин
В США предупредили Украину о сокрушительных последствиях обороны Артемовска
Пьяный россиянин устроил скандал в секс-шопе и пообещал изнасиловать продавщицу
Пасечник подписал документы о территориальном устройстве ЛНР как региона России
Российского стендап-комика арестовали на Бали
Космонавт Шкаплеров покинул отряд
США раскрыли подробности затопления МКС без участия России
Пушилин заявил о скором взятии под контроль завода «Востокмаш» в Артемовске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.