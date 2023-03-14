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11:39, 14 марта 2023Спорт

Российских спортсменов отказались допускать на ЧМ среди военных в Швеции

Лыжников и биатлонистов из России отказались допускать на ЧМ-2023 среди военных в Швеции

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Российских спортсменов отказались допускать на зимний чемпионат мира среди военных в Швеции. Об этом ТАСС рассказал представитель оргкомитета соревнований Ульрик Ханссон-Милд.

«Из-за текущей ситуации с безопасностью и ситуацией на Украине Швеция не будет принимать участников из России во время этого соревнования», — заявил Ханссон-Милд. Таким образом, российские лыжники и биатлонисты пропустят турнир.

Чемпионат мира пройдет в шведском Бодене с 27 марта по 1 апреля 2023 года. В рамках соревнований будут разыграны награды среди мужчин и женщин в лыжных гонках, биатлоне, лыжном альпинизме и лыжном ориентировании.

В конце февраля 2022 года многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых видах спорта, таких как теннис, велоспорт, автоспорт и шахматы, россияне продолжают выступать в нейтральном статусе.

Андрей Стрельцов
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