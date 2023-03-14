Главный тренер сборной России по хоккею возглавил «Спартак»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов возглавил «Спартак»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и предложение возглавить "Спартак", клуб с богатой историей и огромным количеством болельщиков», — прокомментировал назначение Жамнов. Тренер отметил, что видит преимущество в том, что в системе клуба много молодых и перспективных хоккеистов.

С 2021 года Жамнов возглавляет сборную России. Под руководством специалиста национальная команда завоевала серебряные медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине. C 28 февраля 2022 года российская сборная не принимает участие в международных турнирах из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).

В сезоне-2022/2023 «Спартак» не смог выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После этого клуб объявил об уходе главного тренера Игоря Гришина, работавшего с ноября 2022-го.