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14:15, 14 марта 2023Спорт

Главный тренер сборной России по хоккею возглавил «Спартак»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов возглавил «Спартак»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и предложение возглавить "Спартак", клуб с богатой историей и огромным количеством болельщиков», — прокомментировал назначение Жамнов. Тренер отметил, что видит преимущество в том, что в системе клуба много молодых и перспективных хоккеистов.

С 2021 года Жамнов возглавляет сборную России. Под руководством специалиста национальная команда завоевала серебряные медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине. C 28 февраля 2022 года российская сборная не принимает участие в международных турнирах из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).

В сезоне-2022/2023 «Спартак» не смог выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После этого клуб объявил об уходе главного тренера Игоря Гришина, работавшего с ноября 2022-го.

Дарья Коршунова
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