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06:32, 15 марта 2023Наука и техника

В России стали активнее выпускать боеприпасы

«Ростех» сообщил об увеличении выпуска боеприпасов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Выпуск боеприпасов в России увеличили кратно, а промышленность поставляет военным боеприпасы всех типов. О том, что их стали активнее производить, заявили в госкорпорации «Ростех», передает РИА Новости.

«Промышленность форсированными темпами отгружает боеприпасы всех типов — от патронов до высокоточных ракет, чтобы обеспечить потребности войск. Боеприпасная отрасль фактически встала на военные рельсы: производство выросло в разы, а по некоторым видам продукции — в десятки раз», — сообщили в «Ростехе», отвечая на вопрос о темпах выпуска боеприпасов для нужд специальной военной операции на Украине.

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В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что в России нарастили производство гиперзвуковых ракет «Кинжал». Он отметил, что госкорпорация производит колоссальные объемы продукции для Министерства обороны России.

В январе Сергей Чемезов опроверг слова о нехватке снарядов в России. Он подчеркнул, что производство боеприпасов по заказу Минобороны выросло в несколько раз.

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Даниил Иринин
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