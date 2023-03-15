В России стали активнее выпускать боеприпасы

«Ростех» сообщил об увеличении выпуска боеприпасов

Выпуск боеприпасов в России увеличили кратно, а промышленность поставляет военным боеприпасы всех типов. О том, что их стали активнее производить, заявили в госкорпорации «Ростех», передает РИА Новости.

«Промышленность форсированными темпами отгружает боеприпасы всех типов — от патронов до высокоточных ракет, чтобы обеспечить потребности войск. Боеприпасная отрасль фактически встала на военные рельсы: производство выросло в разы, а по некоторым видам продукции — в десятки раз», — сообщили в «Ростехе», отвечая на вопрос о темпах выпуска боеприпасов для нужд специальной военной операции на Украине.

В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что в России нарастили производство гиперзвуковых ракет «Кинжал». Он отметил, что госкорпорация производит колоссальные объемы продукции для Министерства обороны России.

В январе Сергей Чемезов опроверг слова о нехватке снарядов в России. Он подчеркнул, что производство боеприпасов по заказу Минобороны выросло в несколько раз.