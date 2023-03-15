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09:49, 15 марта 2023Ценности

Продавщица в хиджабе рассказала об оскорбившем вопросе покупателя

Мусульманку Саванну из Сиднея раскритиковал клиент зрелого возраста из-за хиджаба

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Сотрудница торгового зала Саванна (фамилия неизвестна) из Сиднея подверглась критике со стороны покупателя из-за своего внешнего вида. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 11,4 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом savannahgeishaa рассказала, что один из клиентов зрелого возраста задал ей вопрос: «Вы случайно не пингвин?» При этом продавщица продемонстрировала образ, который стал причиной инцидента.

На размещенных кадрах мусульманка предстала в черном хиджабе, состоящем из широкой одежды, которая скрывает фигуру. Помимо этого, в ролике видно, что голова девушки покрыта белым исламским платком. «Сначала я растерялась от такого оскорбления, а потом все-таки ответила ему, что он не прав. И тогда он извинился», — призналась Саванна.

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Подписчики решили поддержать блогершу в комментариях под постом. «Простите его, это дедушкина шутка», «Это очень грубо», «Вы красавица», — высказались они.

В декабре 2022 года полную блогершу Эззи выгнали из кофейни за неуместный наряд. Так, на размещенных кадрах Эззи предстала в коротком белом топе, обнажившем ее живот со складками, руки и зону декольте. Помимо этого, девушка надела мешковатые серые брюки и повязала волосы розовым платком.

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Екатерина Ештокина
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