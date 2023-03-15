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04:39, 15 марта 2023Россия

Умер советский диссидент Сергей Григорьянц

Умер советский диссидент и основатель фонда «Гласность» Сергей Григорьянц

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Умер советский диссидент и правозащитник Сергей Григорьянц. Об этом в в Facebook Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила дочь Анна.

Он скончался на 82 году жизни. Причина смерти не раскрывается.

В 1975 и 1983 годах Григорьянц был приговорен к реальным тюремным срокам за критику советской власти. В 1987 году основал журнал «Гласность» и одноименный правозащитный фонд.

27 февраля стало известно о смерти в возрасте 72 лет Глеба Павловского — советского диссидента, основателя «Фонда эффективной политики» (ФЭП), занимавшегося политтехнологическими консультациями и проведением избирательных кампаний. В числе прочих ФЭП работал над кампанией Владимира Путина.

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Марина Совина
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