Восьмилетняя россиянка скатилась с горки и попала под колеса автомобиля

В Уфе восьмилетняя девочка скатилась с горки и попала под колеса автомобиля

В Уфе восьмилетняя девочка скатилась со снежной горки и попала под колеса автомобиля. Об этом сообщает начальник ГИБДД по Республике Башкортостан Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 14 марта в селе Нагаево. Школьница каталась с необорудованной ледяной горки на улице Михаила Дорохова без присмотра взрослых и съехала на ледянке под колеса проезжающей мимо машины Lada Granta.

Девочке потребовалась медицинская помощь. По предварительным данным, за рулем автомобиля находился 44-летний россиянин. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Зимой дети и подростки часто получают серьезные травмы при катании на ледянках и тюбингах. Ранее сообщалось, что в Красноярске десятилетняя школьница попала под колеса движущейся машины, когда каталась со стихийной горки на ледянке, а в Кургане девятилетнюю девочку сбила машина после того, как она съехала с горки на тюбинге и вылетела на проезжую часть.

