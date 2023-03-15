Херш оценил вероятность признания США причастности к подрыву «Северных потоков»

Херш заявил, что Байден вряд ли сознается в причастности к подрыву «Северных потоков»

Американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш оценил вероятность того, что США признаются в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Своим мнением он поделился в статье, опубликованной в личном блоге, пишет РИА Новости.

Херш, утверждающий, что за взрывами на «Северных потоках» стоит Вашингтон, считает, что президент США Джо Байден и его окружение вряд ли когда-нибудь сознаются в причастности к ним. «У него и его команды по национальной безопасности не было ни мужества, ни честности сказать, что было сделано и почему», — высказался журналист.

В то же время Херш допустил, что ситуация может измениться, «если случится крупное дезертирство» среди тех американских чиновников, которые обладают информацией о подрыве газопроводов.

8 февраля Херш обнародовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на газопроводы. По его мнению, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на «Северных потоках».

Спустя месяц, 7 марта, газета The New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы. Херш назвал версию газеты «сумасшедшей историей».