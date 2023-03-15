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13:06, 15 марта 2023Мир

Инцидент со сбитым беспилотником над Черным морем изменит позицию США

CNN: инцидент с беспилотником МQ-9 над Черным морем изменит мнение США о помощи Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Isaac Brekken / Getty Images

Инцидент со сбитым над Черным морем беспилотником МQ-9 изменит позицию США касательно помощи Украине, передает CNN.

В материале говорится, что экс-президент США Дональд Трамп и другой возможный кандидат на пост президента от Республиканской партии Рон Десантис утверждают, что поддержка Украины может оказаться под угрозой в случае их прихода в Белый дом.

По оценке автора статьи, после инцидента в черноморской акватории предупреждения Трампа о том, что только он может остановить третью мировую войну, а также главный тезис Десантиса о том, что спасение Украины не является основным интересом национальной безопасности США, вероятно, получат еще большую поддержку. Отмечается, что произошедшее приблизило «сценарий, которого все боялись», — прямого столкновения между войсками США и России.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 США над Черным морем. По данным агентства AFP, дрон упал в международные воды. Кроме того, в Пентагоне подтвердили, что беспилотник выполнял разведывательную миссию.

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Анастасия Заикина
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