Канадские банки стали переманивать клиентов обанкротившегося SVB

Три крупных канадских банка стали переманивать клиентов разорившегося Silicon Valley Bank

Крупные канадские банки стали переманивать клиентов обанкротившегося американского Silicon Valley Bank (SVB), сообщает The Globe and Mail со ссылкой на источники.

Три кредитные организации Bank of Monreal (BMO), Royal Bank of Canada (RBC), и Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBS) опубликовали обращения для компаний, которые ранее работали с SVB и теперь ищут нового партнера. RBC и CIBS пообещали фирмам, пострадавшим от закрытия калифорнийского банка, предварительно одобренные депозиты и срочные кредиты, а также инвестиционные счета. BMO представил набор инструментов для фирм венчурного капитала и технологических компаний и заявил, что он крупнее и безопаснее, чем финансовые организации США.

Клиенты SVB уже переносят свои депозиты, займы и кредитные линии в канадские банки, в то время, как в банковской системе США нарастают волнения. Так, например, ванкуверская Dooly Inc, разрабатывающая мобильные приложения, уже перевела свои депозиты в RBC.

Миграция клиентов усложнит продажу SVB, так как потенциальный покупатель банка не заинтересован, чтобы лучшие клиенты и их кредиты исчезли до завершения сделки. Осознавая такие риски, генеральный директор SVB Тим Майопулос призвал вкладчиков сохранить свои депозиты, пока банк не будет продан.

При этом канадские банки не собираются выкупать местное подразделение SVB вместе с его кредитным портфелем. Вместо этого они стремятся заполучить как можно более привлекательных клиентов-держателей депозитов.

Silicon Valley Bank был 16-м по размеру банком США с активами в 209 миллиардов долларов и депозитами вкладчиков на 175 миллиардов. После его краха банки и финансовые организации по всему миру потеряли сотни миллиардов долларов. По словам экспертов, разорение SVB может ударить во всему банковскому сектору США и привести к банкротству других кредитных организаций страны, а также к проблемам более глобального масштаба.