Соединения в кофе улучшили здоровье кишечника

Immunity: содержащееся в кофе соединение ксантин улучшило микробиом кишечника

Специалисты из Университета Бригама Янга обнаружили, что содержащееся в кофе соединение ксантин улучшило микробиом кишечника, а значит здоровье в целом. Результаты работы опубликованы в журнале Immunity.

В кишечнике содержится множество полезных бактерий, которые помогают сохранять баланс и здоровье. Некоторые виды микроорганизмов способствуют развитию воспалительных заболеваний. Однако точные механизмы, которые связывают микробов с иммунными клетками, остаются неизвестными.

В новом исследовании внимание было сосредоточено на процессе образования клеток иммунной системы Th17. Одним из активаторов этих клеток является метаболит пурина ксантин, который содержится в высоких концентрациях в продуктах с кофеином, например, в кофе, чае и шоколаде.

Авторы изучили основные механизмы генерации клеток Th17 в кишечнике на животной модели мышей. Они обнаружили, что клетки Th17 могут размножаться даже у мышей без микробиома или у животных, которым давали антибиотики, уничтожающие бактерии. Стресс в эпителиальных клетках кишечника стимулировал дифференцировку клеток Th17 через пуриновые метаболиты. В частности, ксантин, причем даже у мышей, которые не имели в кишечнике микробов. При этом исследование не выявило, что именно заставляет клетки Th17 играть роль в заболевании. Для этого необходимо провести дополнительные эксперименты и наблюдения.

